Боярского потянуло на острую лапшу быстрого приготовления в больнице

Боярского потянуло на острую лапшу быстрого приготовления в больнице
Актер Михаил Боярский. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Артиста госпитализировали из-за заражения коронавирусом.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский выписался из больницы и вернулся домой. Ему предстоит оставаться на самоизоляции до тех пор, пока не придет отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Сын актера Сергей рассказал, что Боярский находится один в квартире, а остальные тем временем отдыхают на даче. Депутат Госдумы периодически все-таки бывает у отца, так как уже успел переболеть, сделать прививку и пройти ревакцинацию. Сергей Боярский вспоминаем, что отец не капризничал в больнице, но периодически просил купить ему острую лапшу быстрого приготовления.

Получается, что жизни Боярского больше ничего не угрожает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Боярский идет на поправку после госпитализации с COVID.

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