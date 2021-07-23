Петербург радует полупустыми дорогами

Петербург радует полупустыми дорогами
На дорогах Петербурга наблюдаются пробки. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В пятницу утром на улицах Петербурга довольно свободное движение. Несмотря на это в некоторых районах все же есть автомобильные пробки, которые в настоящее время оцениваются в три балла.

Об этом стало известно сегодня, 23 июля. До 12:00 ситуация на городских дорогах не изменится. Однако потом пробки станут уже четырехбалльными.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено на Московском проспекте, на набережной реки Фонтанки, на Невском проспекте, на Никольском переезде, на Садовой улице, на Невском проспекте, на Суворовском проспекте, на Дворцовой набережной, на улице Академика Лебедева, на Каменноостровском проспекте, на Кронверкской набережной, на проспекте Энгельса, на Кантемировской улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти ожидается до +22 градусов тепла 23 июля.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

Новости партнеров
Полицейские проверили законность сдачи жилья мигрантам в Выборгском районе
Полицейские проверили законность сдачи жилья мигрантам в Выборгском районе
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
Приставы и полиция закрывают Sport Palace на Крестовском острове
Приставы и полиция закрывают Sport Palace на Крестовском острове
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Гончарной ночью ограбили двух молодых людей
Петербург радует полупустыми дорогами
Прощание с погибшим президентом Гаити прошло в сокращенном формате из-за ...
Эксперт рассказал, как укус насекомого может повлиять на здоровье
В Петербурге ожидается +22 градуса тепла в пятницу
К месту ДТП у Кузнечного прибыли спасатели
Названы возможные последствия после острой фазы
В Ленобласти ожидается до +22 градусов тепла 23 июля