Петербург радует полупустыми дорогами

В пятницу утром на улицах Петербурга довольно свободное движение. Несмотря на это в некоторых районах все же есть автомобильные пробки, которые в настоящее время оцениваются в три балла.

Об этом стало известно сегодня, 23 июля. До 12:00 ситуация на городских дорогах не изменится. Однако потом пробки станут уже четырехбалльными.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено на Московском проспекте, на набережной реки Фонтанки, на Невском проспекте, на Никольском переезде, на Садовой улице, на Невском проспекте, на Суворовском проспекте, на Дворцовой набережной, на улице Академика Лебедева, на Каменноостровском проспекте, на Кронверкской набережной, на проспекте Энгельса, на Кантемировской улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти ожидается до +22 градусов тепла 23 июля.