Аноним «заминировал» ТЦ, стадион и суды Петербурга

В Петербурге неизвестный сообщил о лжеминировании четырех торговых центров, стадиона и двух судов.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 22 июля в 07:30 полиция Северной столицы узнала, что на электронный адрес ведомства пришла информация о «минировании» в Центральном, Петроградском, Адмиралтейском и Московском районах.

Неизвестный преступник заявил в сообщении, что завтра он хочет взорвать четыре торговых центра Петербурга, а также стадион и два суда.

Речь шла об ТЦ «Европейском», «Галерее», «Питер Радуге», «Газпром Арене». Неизвестный объяснил, что сделать свое злодеяние собирается с помощью дронов беспилотников.

Однако, еще до начала работы ТЦ, стадиона и судов, здания осмотрели. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 74-летний мужчина сообщил о «минировании» офиса на Руставели.