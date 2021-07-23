В Тосно обнаружен труп младенца

В Тосненском районе обнаружили труп ребенка 2021 года рождения.

Как стало известно gazeta.spb.ru, под утро 22 июля от диспетчера скорой помощи Тосно поступило сообщение, что по адресу: ЛО Тосненский район поселке Красный Бор на Колпинской улице, д. 17 скончался ребенок.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в частном доме без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп малыша, которому было почти два месяца. Установлено, что он спал в кровати вместе с родителями. Труп направлен в морг для установления причины смерти. Известно, что семья благополучная, на учёте не состоит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области, во Всеволожском районе в деревне Агалатово мужчина зашел к соседу в гости и обнаружен гнилой труп.