На Большой Монетной студенты-первокурсники приставали к 10-летнему мальчику

На Большой Монетной студенты-первокурсники приставали к 10-летнему мальчику
На фасаде одного из домов, неподалеку от места происшествия, обнаружили видеокамеру. Полицейские изъяли записи, которые помогут установить личности правонарушителей. Фото: скриншот Google Maps

Двое студентов Первого меда из Ирана приставали к маленьким детям, играющим на площадке во дворе дома №30 по Большой Монетной улице. Правоохранители инициировали разбирательство после жалобы матери пострадавшего ребенка.

Сначала, около пяти часов вечера в дежурную часть МВД по Петроградскому району через службу 112 поступило заявление от 13-летнего петербуржца. Мальчик рассказал, что во дворе дома №30 на Большой Монетной ходит неизвестный мужчина с расстегнутыми штанами, который пристает к детям.

Стражи порядка в течение восьми минут прибыли по вызову и обследовали двор и прилегающую территорию, но не обнаружили никаких подозрительных личностей.

Спустя несколько часов, однако, в отдел полиции обратилась 42-летняя женщина, бухгалтер в одной из компаний и мама 10-летнего мальчика. Петербурженка рассказала, что сын пожаловался на двоих молодых людей, которые, по словам ребенка, заставили его встать на колени и начали задавать вопросы личного характера, касающиеся семьи. Вскоре обидчики скрылись, но что заставило их уйти, не уточняется.

Через полчаса после подачи заявления наряд полиции задержал двоих подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались граждане Ирана 20 и 25 лет, прибывшие в Северную столицу ради учебы в СПбГМУ имени Павлова.

Сейчас в отношении обоих составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 18.8 ч.3 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда или пребывания РФ). Молодые люди помещены в специальные помещения для содержания задержанных лиц.

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