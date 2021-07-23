В Выборгском районе Петербурга подписали приговор почти 100 здоровым деревьям и кустарникам

В Выборгском районе Петербурга, районе-саду, почти ста деревьям подписали смертный приговор. Их срубят ради площадок. Сухостой из них – меньшая часть. Деревья же радовали глаз местных жителей десятки лет.

Из МО «Светлановское» в ответ на запрос Gazeta.SPb прислали аж 12 страниц текста – акты, порубочные билеты и комментарий главы местной администрации Сергея Кузьмина. Нас интересовали простые вопросы: когда рубку согласовывали с жителями, зачем уничтожать взрослые деревья, получали ли на работы порубочный билет и каким образом жителям возместят потерянную зелень.

Муниципалы говорят, что еще два-три года назад все обсуждали с инициативными горожанами. Последние – в замешательстве. Некоторые убеждены, что все работы начали проводить втайне от них.

В редакцию Gazeta.SPb обратились жители 2-го Муринского проспекта, 10 корп. 1 лит. А и улицы Орбели 27 лит. А. По обоим адресам валят деревья ради площадок.

Те, кто живет в Выборгском районе с 1960-х годов, знает, что дома там строили прямо посреди зеленых садов, не вырубая практически ничего. Сегодня же – десятки деревьев идут под снос ради двух площадок, которые зелень могла бы сделать еще более уютными и прохладными.

Как уже писал Gazeta.SPb, компании ООО «Евродор», которая проводит работы на 2-м Муринском проспекте, переложила ответственность на заказчика работ – МО «Светлановское». То же сделали и в УК «Строительные системы», которая обслуживает адреса и на 2-м Муринском проспекте и на Орбели. В администрации Выборгского района дать оперативный ответ не смогли.

А вот в МО «Светлановское» корреспонденту Gazeta.SPb ответили:

Порубочный билет для ул. Орбели 27 корп. 1 лит. А

В местной администрации утверждают, что по обоим адресам обсуждали благоустройство с инициативными группами горожан, которые сами обратились в МО в 2018-2019-х годах. Обсуждения проводились при корректировке рабочей документации и в этом году.

«Проектная документация согласована в установленном законе порядке с профильными комитетами и ведомствами, а также ресурсоснабжающими организациями. Все запроектированные решения отвечают градостроительным нормам и требованиям безопасности детских площадок в зонах инженерных сетей», — говорится в ответе Кузьмина.

При этом муниципалы признали – деревья рубят не только плохие, но и те, которые попали в границы планируемого благоустройства. В этом случае будет взиматься восстановительная стоимость.

Оба порубочных билета действуют до июля следующего года. По данным МО, в этом году срубят только 13 деревьев. В актах обследования сохранения (сноса), пересадки зеленых насаждений и порубочных билетах цифры другие.

На Орбели приговор подписали 40 деревьям. При этом 31 из них – не сухостой. Это самосев, который рос годами, – вязы, клены, тополя, каштан, береза, осина. Татарский клен рос в этом дворе 35! лет. Там же снесут 20 кустарников. Сохранят только два дерева.

Такая же история на 2-м Муринском – срубят 24 дерева, пересадят еще восемь, сохранят только одно дерево. Пересажены будут 86 кустарников.

Конечно, в местной администрации заявили, что общее количество посадок превышает число утраченных деревьев. Впрочем, молодые саженцы не скоро смогут заменить деревья, которым по 5-35 лет.

Отметим, налогоплательщики «Светлановское» за это благоустройство будут вынуждены заплатить более 21,8 млн рублей.

То, что сейчас происходит в обоих дворах, можете увидеть на фото Gazeta.SPb.

Председатель администрации Выборгского района Санкт-Петербурга — Валерий Гарнец.

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