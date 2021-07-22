Петербуржцы в ужасе: в Выборгском районе вместо благоустройства валят деревья

Выборгский район Петербурга теряет свое зеленое очарование. По словам местных жителей, деревья там валят одно за другим. Сейчас работу ведут, по меньшей мере, по двум адресам. Жители в ужасе – под пилу, твердят они, пускают здоровые деревья, а все работы организовали втайне от них.

Выборгский район славится своими зелеными зонами. От других районов Северной столицы его всегда выгодно отличало огромное количество деревьев. Среди местных жителей район известен даже как район-сад. В 1960-е годы, когда там строили дома, деревья фактически не трогали, а жилые дома возводили посреди садов. Теперь зачастую даже детскую площадку не могут установить, не изничтожив все вокруг. Многолетние деревья рубят даже ради обычных площадок во дворе, которые могли бы стать еще уютнее благодаря зелени.

В редакцию Gazeta.SPb обратились жители 2-го Муринского проспекта, 10/2. Фирма ООО «Евродор» выиграла там конкурс на благоустройство. Сейчас по адресу сносят детскую площадку, а заодно и с оборудованием – зеленые деревья.

«От прекрасного сквера во дворе ничего не остается. Срубили уже около восьми деревьев. Все они взрослые. Уничтожили пышный клен», — жалуются горожане. Действия рабочих они называют варварскими.

В ООО «Евродор» от ответственности уклонились – мол, мы только выполняем работы по государственному контракту, который объявило МО «Светлановское». Специалист компании Анастасия, которая не захотела называть свою фамилию, подробностей сообщить не смогла, но заверила, что компенсационное озеленение будут проводить «попозже».

Зачем понадобилось рубить взрослые деревья и чем возместят потери — вопрос открытый. К слову, ответить, есть ли порубочный билет на работы, в «Евродоре» тоже не смогли.

Еще один адрес, по которому рубят деревья, — Орбели 27/1. Сейчас двор выглядит как поле битвы – перекопанные дорожки, ямы, поломанные ветки и остатки спиленных деревьев.

На наши вопросы по обоим адресам сходу ответить не смогли ни в МО «Светлановское», ни в администрации Выборгского района. Мы направили туда официальные запросы и ждем ответа. Управляющая компания ООО «Строительные системы», которые обслуживает два дома, развела руками, заметив, что муниципалы строят там площадки. Между тем пройдут десятки лет, прежде чем молодые саженцы смогут заменить срубленные здоровые взрослые деревья.

Отметим, налогоплательщики «Светлановское» за это благоустройство будут вынуждены заплатить более 21,8 млн рублей.

Председатель администрации Выборгского района Санкт-Петербурга — Валерий Гарнец.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, как деревья в Петербурге чахли от жары без воды.