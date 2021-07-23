Похитителя картины «Зимняя панорама Петербурга» за 24 млн заключили под стражу

Похитителя картины &#171;Зимняя панорама Петербурга&#187; за 24 млн заключили под стражу
Подозреваемого заключили под стражу. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Петербурге суд заключил под стражу Адама Янова, подозреваемого в краже дорогой картины русского живописца Александра Беггрова. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следствием установлено, что в апреле 2010 года сговорился с неустановленными лицами и украл написанную маслом картину «Зимняя панорама Петербурга» из офиса компании «Нева Транзит». Совершить преступление злоумышленникам удалось под предлогом покупки картины. Произведение искусства они получили, а вот 24,7 миллиона за нее не отдали. Там самым, как полагают правоохранители. Янов совершил преступление, предусмотренное статьей о мошенничестве.

В сентябре 2015 года Янова объявили в розыск. Поймать его удалось только 21 июля этого года. Обвинение пока не предъявлялось.

По решению Куйбышевского районного суда Янов заключен под стражу до 22 сентября этого года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге правоохранители сумели задержать мужчину, укравшего 12 лет назад картину.

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