Похитителя картины «Зимняя панорама Петербурга» за 24 млн заключили под стражу

В Петербурге суд заключил под стражу Адама Янова, подозреваемого в краже дорогой картины русского живописца Александра Беггрова. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следствием установлено, что в апреле 2010 года сговорился с неустановленными лицами и украл написанную маслом картину «Зимняя панорама Петербурга» из офиса компании «Нева Транзит». Совершить преступление злоумышленникам удалось под предлогом покупки картины. Произведение искусства они получили, а вот 24,7 миллиона за нее не отдали. Там самым, как полагают правоохранители. Янов совершил преступление, предусмотренное статьей о мошенничестве.

В сентябре 2015 года Янова объявили в розыск. Поймать его удалось только 21 июля этого года. Обвинение пока не предъявлялось.

По решению Куйбышевского районного суда Янов заключен под стражу до 22 сентября этого года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге правоохранители сумели задержать мужчину, укравшего 12 лет назад картину.