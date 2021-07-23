Продажи кнопочных телефонов выросли в России

Продажи кнопочных телефонов выросли в России
В денежном выражении рост составил почти 19%. Фото: Apple

Продажи кнопочных телефонов в России за первые полгода 2021 года выросли на почти на 7% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

За это время было продли более 3 млн телефонов. В денежном выражении рост составил почти 19%, до 4,6 млрд рублей, при этом средняя цена за штуку поднялась до 1,5 тысяч рублей (это +11%). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что за второй квартал 2021 года продажи кнопочных телефонов увеличились на 1/4 в штуках и на столько же в финансовом выражении.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России предложили увеличить штраф за пользование телефоном за рулем. Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил увеличить до 10 тыс. рублей штраф за пользование телефоном за рулем. В своём обращении он обратил внимание на аварию, которая произошла 16 июля в столице и унесла жизни двух малышей.

2021 год кнопочные телефоны продажи Россия рост статистика


 

Новости партнеров
У площади Александра Невского хотят вырубить больше 300 деревьев
У площади Александра Невского хотят вырубить больше 300 деревьев
Онколог назвал первые признаки рака кишечника
Онколог назвал первые признаки рака кишечника
Мог приплыть из Ленобласти: стали известны результаты вскрытия покойника из Фонтанки
Мог приплыть из Ленобласти: стали известны результаты вскрытия покойника из Фонтанки
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин подписал указ о новых флагах Военно-морского флота России
Продажи кнопочных телефонов выросли в России
Трассу «Скандинавия» перекрыли на полтора часа из-за ДТП с большегрузом
Россельхознадзор приостановил ввоз томатов белорусского экспортёра
В Шушарах ликвидировали пожар на 1400 квадратах в ангаре
В ВОЗ заявили, что пандемия далека от завершения
Комната для курильщиков вернется в Пулково до конца 2021 года
Самокатчик попал под машину у метро «Ломоносовская»