Продажи кнопочных телефонов выросли в России

Продажи кнопочных телефонов в России за первые полгода 2021 года выросли на почти на 7% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

За это время было продли более 3 млн телефонов. В денежном выражении рост составил почти 19%, до 4,6 млрд рублей, при этом средняя цена за штуку поднялась до 1,5 тысяч рублей (это +11%). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что за второй квартал 2021 года продажи кнопочных телефонов увеличились на 1/4 в штуках и на столько же в финансовом выражении.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России предложили увеличить штраф за пользование телефоном за рулем. Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил увеличить до 10 тыс. рублей штраф за пользование телефоном за рулем. В своём обращении он обратил внимание на аварию, которая произошла 16 июля в столице и унесла жизни двух малышей.