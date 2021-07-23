На Бухарестской фонтан до пятого этажа

В Петербурге очередное ЧП. На территории Детской клинической больницы №5 прорвало трубу.

Так, образовался фонтан из воды до пятого этажа. Происшествие случилось на улице Бухарестской, пишут авторы фото. Пострадали рядом стоящие машины. Им повыбивало окна. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Что-то сегодня Купчино бурлит», — пишут в комментариях.

О пострадавших информации нет. Причина прорыва трубы не известна.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Шлиссельбургском прорвало трубу. Фонтан достает до девятого этажа. Непонятно, что стало причиной инцидента. В Невском районе вечером, 22 июля, произошла коммунальная авария. Свидетели отмечают, что из-за аварии досталось автомобилям, в которые летят камни. Вполне возможно, что они также долетели до окон и мог кто-пострадать.