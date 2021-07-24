МЧС не будет эвакуировать население Сочи после сильных ливней

МЧС не будет эвакуировать население Сочи после сильных ливней
Эвакуировать население не будут. Фото: скриншот "Типичный Сочи"

В МЧС России заявили об отсутствии необходимости в эвакуации жителей Сочи, где после сильных ливней произошли разливы рек.

По данным ведомства, население Сочи не нуждается в эвакуации из города. В МЧС пояснили, что после мощных дождей подтопило один участок ФАД А-147 в поселке Хоста, там сейчас организовано реверсивное движение. Ситуация с наводнением улучшилась и находится под контролем спасателей, сотрудники МЧС отрабатывают точечные заявки от местных жителей на откачку воды.

Сильные ливни обрушились на Сочи и затопили несколько районов города. Выпавшие осадки спровоцировали разливы четырех рек: Западный Дагомыс, Кудепста, Хоста и Мацеста. К вечеру 23 июля ливень в Сочи прекратился, в реках начал снижаться уровень воды. Никто не пострадал, обошлось без разрушений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в начале месяца в Сочи готовились к эвакуации жителей из-за критического подъема уровня рек.

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