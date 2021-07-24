Вирусолог назвал причину развития тромбоза у переболевших COVID-19

Вирусолог назвал причину развития тромбоза у переболевших COVID-19
Тромбы могут образовываться на поздних стадиях заболевания. Фото: unsplash

Врач-иммунолог-вирусолог Владислав Жемчугов объяснил, в каких случаях у переболевших коронавирусом пациентом может начаться тромбоз.

Специалист заявил в интервью LIFE, что к тромбозам склонны пациенты, с определенным особенностями организма. Также тромбы могут образовываться на поздних стадиях заболевания. Жемчугов назвал тромбообразование вполне естественной защитной реакцией организма.

По словам вирусолога, с помощью специального механизма вирусы они могут провоцировать образование тромбов. Такой процесс изначально призван защищать больного от кровотечения, однако при заражении инфекциями этот процесс может запуститься даже тогда, когда он не требуется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинироваться от ковида можно через три месяца после возможного заболевания.

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