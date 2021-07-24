В России за сутки коронавирусом заболели почти 24 тысячи человек

В России за сутки коронавирусом заболели почти 24 тысячи человек
В России продолжает распространяться коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась 23 947 человек.

Об этом стало известно сегодня, 24 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 6 102 469 человек.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 799 россиян. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 153 095 граждан РФ. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 21 952 человека. Общее количество выздоровлений достигло 5 471 956 человек.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на третьем месте — 1937 случаев. Лидером стала Москва — 3376 случая. На втором месте Московская область — 2096.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинироваться от ковида можно через три месяца после возможного заболевания, при подтвержденном же диагнозе — через полгода.

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