Названы способы увеличить срок службы аккумулятора смартфона

Эксперт объяснил, что для увеличения срока службы аккумулятора мобильного телефона нужно поддерживать заряд на уровне 30-85%.

Начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети «Билайн» Алексей Верещагин рассказал об этом в беседе с РИА Новости.

Согласно рекомендациям по зарядке Li-ion аккумуляторов, которые на сегодняшний день есть у 99,9% всех смартфонов, заряд нужно всегда держать на уровне 30-85%. Если соблюдать этот режим, то износ элемента питания будет минимальным, отметил специалист.

Верещагин посоветовал не доводить зарядку до уровня ниже 30%, поскольку чем дольше аккумулятор находится в разряженном состоянии, тем быстрее снижается его ресурс. Также эксперт заявил, что заряжать устройство нужно регулярно, не дожидаясь его разрядки и не оставляя его подключенным к зарядному устройству после достижения полной зарядки.

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