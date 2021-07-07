Составлен топ-5 смартфонов, которыми пользуются петербуржцы

Более 9 тысяч различных моделей телефонов и смартфонов насчитывается у петербургских абонентов МегаФона. 58% гаджетов поддерживают скоростной интернет четвертого поколения (4G). Исследование провел оператор на основе обезличенных данных Big Data.

Порядка 75% устройств в регионе – с технологией VoLTE. Это возможность звонить в 4G и более четко слышать собеседника, а также разговаривать, не прерывая интернет-сессии. Уже более 80% голосового трафика проходит в этом стандарте.

В ходе исследования было замечено, что обладательницы Apple в Северной столице говорят на 37% больше, чем мужчины, а вот качают они по сравнению с мужчинами-любителями того же бренда почти на 18Гб в месяц меньше. Самыми молчаливыми были признаны женщины — приверженцы марки ZTE: они говорят в почти в два раза меньше, чем остальные пользователи. Второе место после Apple среди «качающих» мужчин заняли обладатели Samsung, которые ежемесячно потребляют по 12 Гб интернет-трафика. Топ-5 смартфонов, которыми пользуются петербуржцы:

1. Apple iPhone 7

2. Apple iPhone 11

3. Samsung Galaxy A51

4. Apple iPhone XR

5. Apple iPhone 6S

Тренд года – покупка смартфона с поддержкой следующего поколения связи 5G, которая еще не запущена в коммерческую эксплуатацию в России. Такими гаджетами уже обзавелись более 5,5 тысяч жителей на Неве, они смогут по максимум раскрыть потенциал своих гаджетов и попробовать новые сверхбыстрые скорости в роуминге. Чаще всего такие устройства покупают мужчины 35-40 года. В топ-3 смартфонов с поддержкой 5G вошли:

1. Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

2. Samsung Galaxy S21 5G

3. Xiaomi Mi 10 Light 5G

«В современных реалиях легко найти достойный смартфон для любых целей во всех ценовых сегментах, обратившись в интернет-магазин или зайдя в салон связи по дороге домой. А с помощью трейд-ин можно существенно удешевить для себя приобретение нового гаджета, можно сдать старое устройство и получить скидку до 10 000 рублей при покупке Samsung или Xiaomi», — рассказал директор отделения МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Владимир Бакалов.

Есть в Ленинградской области и любители ретро-моделей, которые впервые появились на рынке порядка 20 лет назад. Обычно жители не хотят расставаться с Nokia 100, 105 и 3310. В регионе насчитываются свыше 4 тысяч владельцев таких телефонов. В список также попали Siemens S65, Samsung c100 и Ericsson T28s.