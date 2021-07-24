Состояние здоровья МакSим улучшается

Состояние здоровья МакSим улучшается
Певица Макsим идет на поправку. Фото: скриншот Instagram

Директор МакSим Маргарита Соколова сообщила об улучшении состояния певицы, которая находится в коме.

Соколова написала в Instagram-аккаунте, что МакSим начала идти на поправку. Врачи заметили улучшения в ее состоянии. По словам представительницы певицы, лечением занимается звездный состав докторов.

«Нет никакого сомнения, что всё будет хорошо», — заявила Соколова.

Однако, как отмечает директор, организм артистки сильно ослаб за время болезни. Соколова предположила, что МакSим потребуется длительное лечение, а после восстановление и реабилитация.

Певица провела в медицинской коме несколько недель. Ее легкие начали отказывать из-за коронавирусной пневмонии. Состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, почему все вокруг хоронят певицу МакSим.

COVID-19 МакSим певица


 

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