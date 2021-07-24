Минтруд разъяснил обязательную вакцинацию сотрудников от коронавируса

Некоторым группам граждан нужно сделать прививку, иначе их могут отстранить.

Министерство труда России обнародовал рекомендации по вакцинации рабочих коллективов. Документ составляли вместе с Роспотребнадзором.

Отмечается, что сделать прививку от коронавируса должны все сотрудники, которые в процессе работы постоянно контактируют с людьми. Если человек отказывается, то его можно отстранить от выполнения обязанностей. В ведомстве надеются, что в скором времени уровень коллективного иммунитета к коронавируса на предприятиях достигнет 80%. Также в Минтруде считают, что работодатель мог бы предоставить выходные дни для прохождения вакцинации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что назван регион с самой высокой заболеваемостью COVID-19 в 2020 году.