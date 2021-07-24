Назван регион с самой высокой заболеваемостью COVID-19 в 2020 году

Минздрав РФ назвал российский регион с самой высокой заболеваемостью коронавирусом в прошлом году. Им оказался Ямало-Ненецкий автономный округ.

За прошлый год в Ямало-Ненецком автономном округе заболеваемость коронавирусом на 100 тысяч населения составила 11243,6. Следом идет Северная Осетия с заболеваемостью в 7696,9. Далее — Карачаево-Черкесия — 7432,6, передает РИА Новости.

Наименьшую заболеваемость зафиксировали в Чечне: показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 668,1, а также в Липецкой области — 1117,5 и Краснодарском крае – 1150,2.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург оказался на втором месте среди российских регионов по самому большому количеству болезней в 2020 году. Антилидером по количеству болезней стал Алтайский край, где зарегистрировали 229,4 тысячи заболевших.