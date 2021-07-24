В Петербурге в прошлом году болели 217 тысяч человек

По всей России в прошлом году случилось 229 млн болезней. Фото: unsplash

По всей России в прошлом году случилось 229 млн болезней. Фото: unsplash

Петербург оказался на втором месте среди российских регионов по самому большому количеству болезней в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные Минздрава России.

Самые здоровые граждане живут в Чечне, Кабардино-Балкарии и Еврейской автономной области. Там зарегистрировано меньше всего болезней из расчета на 100 тысячи населения. Так, в Чечне в прошлом году болели 94 тысячи человек, в Кабардино-Балкарии — 97,7 тысячи, а в Еврейской автономной области — 106 тысяч.

Антилидером по количеству болезней стал Алтайский край, где зарегистрировали 229,4 тысячи заболевших. На втором месте Петербург — 217,3 тысячи болезней. Третья позиция досталась Ямало-Ненецкому автономному округу — 211 тысяч, пишет РИА Новости.

По всей России в прошлом году случилось 229 млн болезней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России остался один регион, вакцинировавший менее 10% населения.