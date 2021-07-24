Автор песен Бузовой рассказал, почему работал с ней

Рэпер ST, написавший несколько хитов для артистки, рассказал об их знакомстве.

Рэпер ST, который написал несколько песен для певицы Ольги Бузовой, рассказал, что они познакомились после развода артистки с футболистом Дмитрием Тарасовым. Тогда-то музыканту и захотелось помочь Бузовой. Об этом он заявил на YouTube-шоу «Откройте, Давид!»

ST вспоминает, как однажды он вместе с супругой Ассоль приехал в гости к Бузовой. Тогда они говорили о певческой карьере Ольги – рэперу захотелось написать для нее несколько песен. Александр признался, что не брал денег за свою работу. Он, к слову, написал Бузовой такие хиты, как «Она не боится», «Мало половин», «Водица» и «Чемпион».

«Авторские мои, но было бы странно просить деньги, когда хочешь помочь. Разбогател ли я на этих песнях? Нет. Я это делал не ради наживы, заработал хорошо потом на [песне] «Луи луи»»,

— подчеркнул ST.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Милонов призвал бойкотировать спектакли Бузовой во МХАТе.