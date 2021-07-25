Россиянам предсказали будущее рубля после отказа от доллара

Россиянам предсказали будущее рубля после отказа от доллара
Он отметил, на курс рубля влияет его обеспеченность золотовалютными резервами и структура этих резервов. Фото: unsplash.com

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал, какое будет будущее у рубля после отказа России от американской валюты.

Специалист отметил, что ЦБ постепенно снижает «зеленую валюту» в своих золотовалютных резервах и, возможно, заменит его полностью другими валютами и драгоценным металлом. Поэтому рубль останется обеспеченной валютой даже без доллара в резервах, отмечает эксперт. Об этом сообщает «Прайм».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что представитель «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган объявил о скором конце господства доллара в мире. Американская валюта все меньше участвует в операциях между государствами и многие страны предпочитают заключать сделки в других валютах, отмечает Коган. На господствующее положение доллара сильно повлияли возникновение евро и укрепление юаня, уверен он.

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