В Петербурге на Ветеранов сгорело кафе «Вечерний Питер»

В Красносельском районе Северной столице произошел пожар.

В половине третьего утра поступила информация о пожаре на проспекте Ветеранов дом 118 к 1. Небольшое кафе «Вечерний Питер» сгорело дотла. Огонь охватил всё помещение. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

В пять часов утра пожар потушили. Сведения о пострадавших не поступали. В тушении пожара участвовали: четыре спецмашины и 20 пожарных. Причина возгорания не сообщается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Горелово 17 пожарных потушили ангар в Красносельском районе. В Красносельском районе города произошел пожар. Там загорелся ангар. Сообщение о пожаре поступило в 17:53. Ангар загорелся в Горелово, на Красносельском шоссе дом 54 корп. 4. По данным ГУ МЧС по городу, пламя объяло одноэтажное бесхозное строение размером 6х20 квадратных метров. Здание выгорело по всей площади.