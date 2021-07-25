Каршеринг в Василеостровском протаранил киоск с кофе и газетой

О пострадавших не сообщается. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "Вконтакте".

О пострадавших не сообщается. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "Вконтакте".

В Петербурге очередное ДТП с участием каршеринга.

В этот раз арендованный автомобиль врезался в «Кофе и прессу» на углу перекрестка Беринга и Нахимова. Серебристый «Киа» протаранил ларек на больной скорости. Он практически наполовину в киске. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте».

«Каршеринг заехал попить кофе и почитать утреннюю газету», — подписан пост.

О пострадавших информации нет. Пока не известна судьба продавца и самого водителя протараненного магазина.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе каршеринг протаранил забор. В Приморском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием каршерингового автомобиля. Дорожный инцидент произошел на перекрёстке Стародеревенской и Богатырского проспекта в четверг, 22 июля.