Каршеринг в Василеостровском протаранил киоск с кофе и газетой

В Петербурге очередное ДТП с участием каршеринга.
В этот раз арендованный автомобиль врезался в «Кофе и прессу» на углу перекрестка Беринга и Нахимова. Серебристый «Киа» протаранил ларек на больной скорости. Он практически наполовину в киске. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте».
«Каршеринг заехал попить кофе и почитать утреннюю газету», — подписан пост.
О пострадавших информации нет. Пока не известна судьба продавца и самого водителя протараненного магазина.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе каршеринг протаранил забор. В Приморском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием каршерингового автомобиля. Дорожный инцидент произошел на перекрёстке Стародеревенской и Богатырского проспекта в четверг, 22 июля.