В Приморском районе каршеринг протаранил забор

В Приморском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием каршерингового автомобиля.

Дорожный инцидент произошел на перекрёстке Стародеревенской и Богатырского проспекта в четверг, 22 июля. По словам очевидцев, каршеринг «Делимобиль» врезался в забор.

«На перекрёстке Стародеревенской и Богатырского проспекта Делимобиль решил снести забор», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по опубликованным в Сети кадрам, у автомобиля немного повредился бампер, а забор помялся и упал. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Ветеранов «Газель» наехала на пьяного пешехода. После этого водитель бросил машину и скрылся в неизвестном направлении.