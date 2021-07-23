В Приморском районе каршеринг протаранил забор

В Приморском районе каршеринг протаранил забор
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием каршерингового автомобиля.

Дорожный инцидент произошел на перекрёстке Стародеревенской и Богатырского проспекта в четверг, 22 июля. По словам очевидцев, каршеринг «Делимобиль» врезался в забор.

«На перекрёстке Стародеревенской и Богатырского проспекта Делимобиль решил снести забор», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по опубликованным в Сети кадрам, у автомобиля немного повредился бампер, а забор помялся и упал. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Ветеранов «Газель» наехала на пьяного пешехода. После этого водитель бросил машину и скрылся в неизвестном направлении.

авария дтп приморский район


 

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