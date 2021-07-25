В Петербурге зафиксировано 1 934 новых случая коронавируса

В Петербурге зафиксировано 1 934 новых случая коронавируса
В Петербурге продолжают выявлять новые случаи заражения. Фото: unsplash.com

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 1934 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно в воскресенье, 25 июля.

В России за сутки зафиксировано 24 072 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 9,8 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 779 летальных исхода. При этом 18 678 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает третье место по суточному приросту в России. На первом – Москва, на втором — Московская область.

С начала пандемии в России выявлен 6 126 541 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 153 874 летальных исхода, выздоровели 5 490 634 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

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