В Петербурге проводится после падения на ребенка шкафа

В Петербурге проводится после падения на ребенка шкафа
Проводится проверка Фото : Следственный Комитет РФ

В Петербурге проводится проверка по факту травмирования мальчика 2019 года рождения в результате падения на него шкафа.

Сейчас ребёнок находится в одной из больниц города, где ему оказывается медицинская помощь. Об этом сообщили в воскресенье, 25 июля, в Следственном комитете РФ.

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кировском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний. В результате ДТП пострадал ребенок 2008 года рождения, который был в Хендай-Солярис.

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