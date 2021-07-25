Ранг пожара на Лиговском проспекте повышен до №3

Ранг пожара на Лиговском проспекте повышен до №3
Лиговский заволокло дымом. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

На Лиговском проспекте в 3-этажной пристройке к жилому 5-этажному зданию горит кровля на площади 300 квадратных метров.

По данным ГУ МЧС по городу, в 15:28 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Лиговский пр., д.115.

В 15:40 из-за угрозы распространения огня пожару присвоен номер 1БИС

В 15:46 ранг пожара повышен до №2

В 16:23 ранг пожара повышен до №3

В ликвидации пожара участвуют 22 единицы техники и 89 человек личного состава МЧС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пушкинском районе Ленинградской области в настоящее время горит кровля ангара.

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