Ранг пожара на Лиговском проспекте повышен до №3

На Лиговском проспекте в 3-этажной пристройке к жилому 5-этажному зданию горит кровля на площади 300 квадратных метров.

По данным ГУ МЧС по городу, в 15:28 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Лиговский пр., д.115.

В 15:40 из-за угрозы распространения огня пожару присвоен номер 1БИС

В 15:46 ранг пожара повышен до №2

В 16:23 ранг пожара повышен до №3

В ликвидации пожара участвуют 22 единицы техники и 89 человек личного состава МЧС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пушкинском районе Ленинградской области в настоящее время горит кровля ангара.