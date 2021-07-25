Автобус с туристами сломался по пути из Петербурга в Крым

Автобус с туристами сломался по пути из Петербурга в Крым
Автобус сломался по пути в Крым. Фото: скриншот Вконтакте

Подобный инцидент происходит второй раз за месяц.

Автобус с туристами по пути из Санкт-Петербурга в Крым сломался под Ростовом, о чем стало известно сегодня, 25 июля. Подобный инцидент происходит второй раз за месяц, о чем сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Известно, что автобус выехал из Северной столицы 23 июля, а вечером следующего дня транспорт сломался. Нового ждали 77 пассажиров, в том числе дети.

«Пытались починить своими силами — не получилось. Спустя 1,5 часа нам сказали, что приедет автобус из Ростова в 22-23 часа, максимум в 00 часов. Сейчас 2 часа ночи. Когда уедем — непонятно»,

— поделилась очевидица.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на «Коле» столкнулись грузовик и автобус, пассажиры которого уже уехали.

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