Под Вырицей пожарные вынесли женщину из полыхающего дома

Пострадавшей не потребовалась госпитализация.

В Гатчинском районе сегодня, 25 июля, произошел пожар, в результате которого чуть не погибла женщина. Об этом пишет 47news, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Все случилось днем в садоводстве «Сатос» массива «Красницы». Там огнем был охвачен дом на 124 квадратных метрах. На место прибыли восемь спасателей и две единицы техники. Пожарные на руках вынесли женщину, проживающие в доме – кажется, ей не потребовалась госпитализация.

Обстоятельства происшествия только предстоит выяснить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Октябрьской набережной сгорел BMW. В машине сгорели сгораемые части, сообщили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось к 16:47.