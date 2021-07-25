Мужчина с топором на Зои Космодемьянской успел повредить женщине палец

Мужчина бегал за женщиной с топором. Фото: unsplash

Мужчина бегал за женщиной с топором. Фото: unsplash

О нападавшем известно, что ранее он был судим за побои.

В Санкт-Петербурге 25 июля заметили мужчину с топором, который гонялся за женщиной по двору жилого дома. Подробностями делится «Фонтанка», ссылаясь на пресс-службу Северо-Западного округа Росгвардии.

Инцидент произошел на улице Зои Космодемьянской. Местные жители заметили, как агрессивный мужчина замахивается на женщину топором. Его остановили спортсмены, а после задержали сотрудники Росгвардии. В результате происшествия у женщины поврежден мизинец на левой руке – ее пришлось госпитализировать.

Про агрессора известно, что он был ранее судим за побои и сейчас находится в отделе полиции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Тосненском районе женщина ударила сына топором и легла спать.