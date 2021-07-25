Бузова, поцарапанная львом, возвращается в Россию

Артистка отсняла новое шоу и наконец покинула Южную Африку.

Певица и телеведущая Ольга Бузова вернулась из Южной Африки в Россию после съемок шоу «Звезды в Африке». Новостью она поделилась с подписчиками в Instagram-аккаунте.

Известно, что в проекте приняли участие разноплановые медийные личности. В Африке отправились, например, Даня Милохин и Алексей Ягудин. Им предстояло выполнять сложнейшие задания, чтобы дойти до самого финала и получить главный приз. Имя победителя станет известно только после выхода шоу на телеэкраны.

Некоторые недоброжелатели пожалели, что Бузова все-таки вернулась из Африки, так как они надеялись, что она останется там навсегда. Фанаты же, напротив, соскучились по звезде и ждут от нее новых проектов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что МХАТ переносит показ спектакля «Чудесный грузин» с Бузовой. Спектакль не состоится в сентябре из-за выборов в Госдуму.