В России началось создание самолета «Судного дня»

Его можно будет дозаправить, не спускаясь на землю. Фото: Пресс-служба аэропорта

Его можно будет дозаправить, не спускаясь на землю. Фото: Пресс-служба аэропорта

Cоздание самолета управления армией на случай ядерной войны началось в Воронеже. Это — Ил-96-400М.

В России будет два таких самолета «Судного дня». Один из них сейчас только проектируют и строят. Возможно, появится и третий самолет такого профиля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Проект по созданию самолета на случай ядерной войны называется «Звено-3С». Радиокомплекс самолета отличается выдающимися характеристикам. Он позволит отдавать приказы шахтных установок, подводных лодок в радиусе шести км. Во время полета борт сопровождается самолетами (истребителями). Его можно будет дозаправить, не спускаясь на землю.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пострадавшая при крушении самолета под Хабаровском пилот умерла. Число жертв крушения легкомоторного самолета в Хабаровском крае достигло двух.