В США сообщили о вспышке неизлечимой грибковой инфекции

У американцев в нескольких больниц в США, Техасе и в Вашингтоне, медики обнаружили неизлечимый грибок Candida auris.
Он стал невосприимчив к существующим препаратам против грибка, его сложно уничтожить в медучреждениях, сообщает The New York Times.
Так, в США 33% пациентов, заразившихся этим грибком, скончались в течение месяца. Они уже были серьезно больны. Нельзя точно утверждать, что причиной смерти стала именно грибковая инфекция.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи рассказал о возможности применения дополнительной бустерной дозы вакцины от ковида. Инфекционист отметил, что Соединенные Штаты движутся в «неправильном направлении» в борьбе с новой волной пандемии, поскольку вакцинация замедляется.