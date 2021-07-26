В США сообщили о вспышке неизлечимой грибковой инфекции

Нельзя точно утверждать, что причиной смерти стала именно грибковая инфекция. Фото: unsplash

Нельзя точно утверждать, что причиной смерти стала именно грибковая инфекция. Фото: unsplash

У американцев в нескольких больниц в США, Техасе и в Вашингтоне, медики обнаружили неизлечимый грибок Candida auris.

Он стал невосприимчив к существующим препаратам против грибка, его сложно уничтожить в медучреждениях, сообщает The New York Times.

Так, в США 33% пациентов, заразившихся этим грибком, скончались в течение месяца. Они уже были серьезно больны. Нельзя точно утверждать, что причиной смерти стала именно грибковая инфекция.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи рассказал о возможности применения дополнительной бустерной дозы вакцины от ковида. Инфекционист отметил, что Соединенные Штаты движутся в «неправильном направлении» в борьбе с новой волной пандемии, поскольку вакцинация замедляется.