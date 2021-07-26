В понедельник утром в Пулково задержали три рейса

В понедельник утром в Пулково задержали три рейса
В понедельник в Пулково задержали два рейса. Два из них до Анапы. Фото: Baltphoto

В петербургском аэропорту Пулково задерживаются три внутренних и международных авиарейса. Причины задержек не указываются.

Об этом стало известно в понедельник, 26 июля. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Анапы и Навои. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс FV 5919 до Анапы. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 08:35, однако время вылета сдвинули.

Затем с опозданием вылетит рейс FV 8826. Туда полетит самолет авиакомпании «Ай Флай». Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 10:25, теперь пассажиры позднее.

Кроме того, позже положенного отправиться еще один самолет до Анапы, который обслуживает авиакомпания «Royal Flight airlines». Пассажиры должны были вылететь из Петербурга в 14:00.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы заметили дым у «Пулково», могут гореть деревья.

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