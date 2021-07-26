На Петербург надвигается жара

В понедельник, 26 июля в Северной столице наступает жаркая погода. В городе не будет дождей. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Леус объяснил, что Петербург сейчас под влиянием гребня антициклона. Поэтому, несмотря на переменную облачность, дождей не случится.

Кроме того, температурный фон заметно поднимется и на 2-3° превысит климатическую норму.

Градусники горожан днем покажут +27…+29°, а в Ленинградской области же +25…+30°.

Петербуржцев обдаст западным ветром, 3-8 метров в секунду. Также атмосферное давление будет меняться мало и составит 765 мм рт. ст., что уже выше нормы.

В Петербурге завтра, во вторник дождей не ждут. Температура воздуха составит +30…+32°. Однако уже на следующий день, в среду, все будет иначе. Во второй половине дня прольется небольшой дождь и, возможно, случится гроза. При этом температура составит +29…+31°. В четверг же петербуржцы встретятся с дождями и похолоданием до +22…+24°.