В Ленобласти мужчина повздорил с соседом и прострелил ему плечо

С пулевым ранением плеча, в удовлетворительном состоянии его доставили в больницу города Шлиссельбург. Фото: pexels

С пулевым ранением плеча, в удовлетворительном состоянии его доставили в больницу города Шлиссельбург. Фото: pexels

В полицию Ленобласти поступило сообщение о том, что на 34 линии на территории СНТ «Локомотив» сосед по даче во время скандала начал стрелять из пистолета и прострелил плечо.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru на участке по Центральной линии СНТ «Локомотивное депо» 44-летний мужчина во время внезапно возникшей ссоры, выстрелил из травматического пистолета «Гроза» в 37-летнего мужчину. С пулевым ранением плеча, в удовлетворительном состоянии его доставили в больницу города Шлиссельбург, где после оказания медицинской помощи отпустили.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Ветеранов мужчина выстрелил в лицо охраннику. В Петербурге в Красносельском районе поймали мужчину, которого подозревают в хулиганской стрельбе из газового пистолета. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 19 июля в 07:00 в полиции раздался звонок.