На Садовой среди ночи загорелось кафе

В Петербурге в Адмиралтейском районе города произошло чрезвычайное происшествие — загорелось кафе.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 26 июля пожарные машины отправились в Адмиралтейский район Северной столицы на улицу Садовую дома 42.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 02:06 .

Пожар произошел в кафе «Хебаб», общая площадь которого 15 квадратных метров. Обстановка горела на площади пять «квадратов».

Возгорание спасатели сумели ликвидировать лишь через 24 минуты, к 02:30.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и десять человек личного состава.

О том, пострадал ли кто-то в данный момент неизвестно. Но ведомство уточняет эти сведения.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Кировском районе спасатели боролись с пожаром почти час.