На Садовой среди ночи загорелось кафе

На Садовой среди ночи загорелось кафе
На Садовой загорелось кафе. Фото: "Google Maps"

В Петербурге в Адмиралтейском районе города произошло чрезвычайное происшествие — загорелось кафе.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 26 июля пожарные машины отправились в Адмиралтейский район Северной столицы на улицу Садовую дома 42.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 02:06 .

Пожар произошел в кафе «Хебаб», общая площадь которого 15 квадратных метров. Обстановка горела на площади пять «квадратов».

Возгорание спасатели сумели ликвидировать лишь через 24 минуты, к 02:30.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и десять человек личного состава.

О том, пострадал ли кто-то в данный момент неизвестно. Но ведомство уточняет эти сведения.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Кировском районе спасатели боролись с пожаром почти час.

адмиралтейский район новости СПб пожар происшествие


 

Новости партнеров
В Ленобласти вандалы избили оператора
В Ленобласти вандалы избили оператора "треноги"
Полынь против коронавируса: открытие ученых в борьбе с COVID-19
Полынь против коронавируса: открытие ученых в борьбе с COVID-19
Стали известны самые загрязненные водорослями водоемы Петербурга и Ленобласти: Охта и Оккервиль в их числе
Стали известны самые загрязненные водорослями водоемы Петербурга и Ленобласти: Охта и Оккервиль в их числе
В Рощино избили семилетнего сына Стаса Пьехи
В Рощино избили семилетнего сына Стаса Пьехи
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Фестиваль «Фонтанка-SUP» закроет движение в Центральном районе
«Спутник Лайт» и прививка для бездомных: COVID-19 в Петербурге к 26 июля
На Садовой среди ночи загорелось кафе
Российский врач заявил о новом свойстве вакцин от коронавируса
Жену и сына бывшего адмирала ВМФ нашли убитыми в Петербурге
16-летний гражданин Азербайджана зарезал петербуржца
В Ленобласти две бабушки ушли в лес без телефона и заблудились
Необычный симптом и обязательная вакцинация: COVID-19 в России и мире