В Абхазии обнаружили тело утонувшего петербуржца

В Абхазии обнаружили тело утонувшего петербуржца
Им оказался 30-летний Антон Попов. Фото: unsplash.com

В Абхазии обнаружено тело жителя Северной столицы.

Им оказался 30-летний Антон Попов. Он утонул в акватории города Гагра 22 июля. Об этом сообщает МЧС Абхазии.

Тело доставили в морг Гагрской районной больницы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у парка 300-летия в Петербурге утонул 15-летний школьник. 15-летний подросток 15 июля погиб во время плавания в Финском заливе. Тонущих подростков в воде у парка 300-летия петербуржцы заметили в около 18:00 вечера 15 и позвали спасателей. Катер со спасателями поплыл спасать детей, они успели поднять на борт и реанимировать 15-летнюю девушку. Выяснилось, что в парке отдыхали четверо ребят. Вместе с ней плавал подросток, его давно перестали видеть на водной глади. Его начали искать водолазы, катеры обследовали акваторию. Вскоре сотрудники МЧС нашли тело юноши.

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