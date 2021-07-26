В Абхазии обнаружили тело утонувшего петербуржца

В Абхазии обнаружено тело жителя Северной столицы.

Им оказался 30-летний Антон Попов. Он утонул в акватории города Гагра 22 июля. Об этом сообщает МЧС Абхазии.

Тело доставили в морг Гагрской районной больницы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у парка 300-летия в Петербурге утонул 15-летний школьник. 15-летний подросток 15 июля погиб во время плавания в Финском заливе. Тонущих подростков в воде у парка 300-летия петербуржцы заметили в около 18:00 вечера 15 и позвали спасателей. Катер со спасателями поплыл спасать детей, они успели поднять на борт и реанимировать 15-летнюю девушку. Выяснилось, что в парке отдыхали четверо ребят. Вместе с ней плавал подросток, его давно перестали видеть на водной глади. Его начали искать водолазы, катеры обследовали акваторию. Вскоре сотрудники МЧС нашли тело юноши.