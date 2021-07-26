В Ленобласти сокращают число «коронавирусных» коек

В Ленинградской области принято решение сократить количество «коронавирусных» коек.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Ленобласти 26 июля, уже на текущей неделе, планируется уменьшить число мест для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Так, запланировано сокращение на 634 койки в Киришах, Приозерске, Бокситогорске и Тосно.

Кроме того, с 3 августа закончится госпитализация больных ковид-19 на 100 коек в Ломоносовской больнице.

На данный момент в 47-ом регионе развернуто 2 678 коек, в том числе 989 из них свободны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области на время приостановят работу передвижных цирков шапито.