В России умер инфицированный ребенок из-за матери ВИЧ-диссидентки

В России умер инфицированный ребенок из-за матери ВИЧ-диссидентки
Девочка умерла из-за матери, которая не давала ей лекарства. Фото: Pixabay

Женщина смывала жизненно необходимые лекарства в унитаз.

В Кузбассе скончалась двухлетняя девочка с ВИЧ из-за матери, которая не давала ей жизненно необходимые лекарства. Женщина предпочитала смывать их в унитаз, о чем сообщает издание «Такие дела».

Известно, что горе-мать не принимала антиретровирусную терапию, необходимую для снижения риска заражения дочери, поэтому девочка родилась с положительным ВИЧ-статусом. Несмотря на это женщина не лечила ребенку и выбрасывала все таблетки. На ситуацию обратил внимание отец малышки, который потребовал через суд обязать женщину исполнять родительские обязанности. В итоги женщине назвали штраф в размере пяти тысяч рублей.

Халатность россиянки стала причиной смерти малышки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России разработали новый способ лечения ВИЧ. Специалисты отмечают, что полностью излечиться от ВИЧ этим способом невозможно, и пациентам надо всю жизнь принимать лекарства. Из-за этого возникает высокий риск развития нежелательных явлений.

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