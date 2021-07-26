В Ленобласти ожидается до +32 градусов жары

В Ленобласти ожидается до +32 градусов жары
В Ленобласти ожидается теплая погода. Фото: pexels.com

В Ленобласть вернулась жаркая погода. В регионе в ближайшие два дня прогреется до +32 градусов.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во вторник, 27 июля, в ночное время суток температура воздуха +9…+14, местами до плюс +16…+18, днем столбики термометров покажут +27…+32 градусов.

Ночью обойдется без осадков, днем местами на востоке кратковременный дождь, ожидается гроза. Ветер ночью южных направлений 1-5 метров в секунду, днем юго-восточный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый.

Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.

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