В Автово под колесами машины погиб пешеход

В Кировском районе города пешеход попал под колесами машины. Дорожный инцидент произошел вечером 26 июля.

По словам очевидцев, на перекрестке Зайцева и Маринеско произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

По предварительной информации, человека сбила машина.

«На перекрёстке Зайцева и Маринеско авария с трупом. Что произошло, не понятно. Со слов зевак, пешехода сбили, но это не точно», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Местные жители отметили, что этот участок дороги небезопасный.

«Там переходы только на углу со Стачек и на углу с Краснопутиловской. Достаточной длинный квартал. В этом месте часто перебегают, увы», — пишут пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что автомобильная авария произошла вечером 22 июля у дома 159 по улице Народного Ополчения. Водитель иномарки «Форд Мондео» неудачно перестроился в другую полосу и врезался в попутный «Хендэ Солярис».