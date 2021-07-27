Полиция задержала подозревамых в поджоге кафе на Ветеранов

Полиция задержала подозревамых в поджоге кафе на Ветеранов
Мужчина, которого подозревают в порче имущества на проспекте Ветеранов задержан. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге правоохранительные органы задержали подозреваемых в поджоге кафе.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что 25 июля загорелось кафе «Дудергофка» на проспекте Ветеранов 118 корпуса 1. Полиция выяснила, что заведение общественного питания ночью примерно в 02:30 поджег неизвестный злоумышленник, который незадолго до пожара повздорил с официантами. Ущерб составил 7, 5 млн рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, 26 июля, на проспекте Народного Ополчения по подозрению в совершении данного преступления были задержаны два гражданина.

Подозреваемыми оказались 31-летний уроженец Иваново и 40-летняя женщина, зарегистрированная в деревне Бор, но проживающая в Петербурге.

Подозреваемая в поджоге кафе на Ветеранов задержана. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Возбуждено уголовное дел по статье «Умышленное уничтожение имущества».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что житель Петербурга по заказу совершил избиение и поджог и сел в тюрьму на 3 года.

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