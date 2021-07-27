Поддержка кино и награда ветеранам: ЗакС проведет новое заседание после перерыва

Петербургские депутаты готовятся к новому заседанию в Законодательном Собрании после двухнедельного перерыва. В повестке – помощь инвесторам, кинематографистам и ветеранам.

Заседание городского парламента состоится в среду, 28 июля. Напомним, что в июле петербургские депутаты взяли двухнедельный перерыв в заседаниях, чтобы подготовить ряд правок. В рамках нового заседания планируют рассмотреть порядка 20 вопросов.

Среди них – изменения в законы о зеленых насаждениях, градостроительной деятельности, образовании, туристской деятельности и другие.

Так, например, депутаты предлагают начать присваивать жителям Петербурга звание «Почетный ветеран». В законопроекте отмечается, что такое звание смогут получить члены общероссийских, межрегиональных и региональных общественных объединений, которые защищали права и интересы ветеранов, пожилых, инвалидов или посвятили себя патриотическому воспитанию молодежи.

Вместе с почетным званием будет присуждаться и премия в 50 тысяч рублей. Рассчитывать на нее смогут те, кто достиг в возрасте 60 лет и имеет не менее 35 лет трудового стажа. Из них минимум 20 лет человек должен проработать в Петербурге и еще 10 лет работать как член общественной организации.

Ожидается, что в третьем, окончательном чтении в ЗакСе примут закон, который позволит выделить из городского бюджета коммерческим организациям по кинопроизводству. На субсидии смогут рассчитывать такие студии как «Ленфильм», «Мельница», «Два Капитана» и другие. Не у всех у них дела идут хорошо без поддержки.

На помощь смогут рассчитывать и инвесторы, которые создают в Петербурге новые промышленные производства. Депутаты считают, что для них нужно создавать индивидуальные предложения из набора региональных и федеральных мер поддержки. К ним относятся, в том числе займы Фонда развития промышленности, субсидии, кадровое обеспечение и другие.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что на первом июльском заседании петербургские депутаты обсудили налоговые льготы и изменения, касающиеся резервного фонда.