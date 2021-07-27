Марину Кохал, обвиняемую в убийстве супруга-рэпера, оставили под стражей

Марину Кохал, обвиняемую в убийстве супруга-рэпера, оставили под стражей
Кохал оставили под стражей. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургский городской суд продлил меру пресечения в отношении Марины Кохал, обвиняемой в убийстве и расчленении своего супруга-рэпера Энди Картрайта.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, по решению Горсуда Кохал останется под стражей до 30 октября текущего года.

В суде обвинение единодушно просило продлить меру. Адвокаты обвиняемой же настаивали избрать домашний арест или любую другую меру, не связанную с лишением свободы. Защита ссылалась на волокиту следствия, идентичность оснований для продления мер, отсутствие причины смерти Картрайта и шаблонность ходатайств следствия.

Напомним, что в июле прошлого года расчлененное тело Энди Картрайта было найдено в квартире на Невском проспекте, в которой он жил с супругой и ребенком. По версии следствия, Марина Кохал сначала пыталась скрыть следы преступления, затем заявляла, что поступила с его трупом таким образом, поскольку он скончался «недостойным» образом — от передозировки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что супругу убитого рэпера Картрайта просят оставить под стражей до октября.

Горсуд марина кохал новости СПб расчленение убийство энди картрайт


 

Новости партнеров
Синоптик Колесов спрогнозировал погоду на август в Петербурге
Синоптик Колесов спрогнозировал погоду на август в Петербурге
Доктор Мясников призвал не ждать поблажек от COVID-19: борьба с коронавирусом только начинается
Доктор Мясников призвал не ждать поблажек от COVID-19: борьба с коронавирусом только начинается
У площади Александра Невского хотят вырубить больше 300 деревьев
У площади Александра Невского хотят вырубить больше 300 деревьев
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Демонтаж старинных корпусов на Шкапина приостановили: фоторепортаж Gazeta.SPb
Агрессивный водитель с Лиговского путепровода стал фигурантом дела
Марину Кохал, обвиняемую в убийстве супруга-рэпера, оставили под стражей
Ленинградская улица в Песочном уходит на ремонт
Обыски в администрации Бугров проходят по делу о мошенничестве
Петербуржцы против принудительной прививки: в Смольный передали петицию
Два дня подряд на Васильевском острове будут испытывать теплосети
При взрыве на заводе в Германии погиб один человек