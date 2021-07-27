ВОЗ прекратила наблюдение за «российским» штаммом коронавируса

Всемирная организация здравоохранения исключила выявленный в России штамм коронавируса из списка для мониторинга
Российский штамм коронавируса (АТ.1) выявили в январе текущего года, но ВОЗ включила этот штамм в перечень для отслеживания только в июне. Однако, как сообщается на сайте ВОЗ, мутация была исключена из списка.
ВОЗ отслеживает штаммы коронавируса, которые могут влиять на характеристики вируса и представлять опасность в дальнейшем.
Их не маркируют буквами греческого алфавита — такое обозначение решили использовать только для вариантов инфекции, представляющих опасность.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Песков объяснил, почему Россия не может справиться с коронавирусом. По словам Пескова, «обуздать эту заразу» получится только при вакцинации определенного процента населения.