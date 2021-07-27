ВОЗ прекратила наблюдение за «российским» штаммом коронавируса

ВОЗ прекратила наблюдение за &#171;российским&#187; штаммом коронавируса
ВОЗ отслеживает штаммы коронавируса, которые могут влиять на характеристики вируса и представлять опасность в дальнейшем. Фото: Unsplash

Всемирная организация здравоохранения исключила выявленный в России штамм коронавируса из списка для мониторинга

Российский штамм коронавируса (АТ.1) выявили в январе текущего года, но ВОЗ включила этот штамм в перечень для отслеживания только в июне. Однако, как сообщается на сайте ВОЗ, мутация была исключена из списка.

ВОЗ отслеживает штаммы коронавируса, которые могут влиять на характеристики вируса и представлять опасность в дальнейшем.

Их не маркируют буквами греческого алфавита — такое обозначение решили использовать только для вариантов инфекции, представляющих опасность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Песков объяснил, почему Россия не может справиться с коронавирусом. По словам Пескова, «обуздать эту заразу» получится только при вакцинации определенного процента населения.

ВОЗ пандемия российский штамм коронавируса


 

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