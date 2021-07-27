Венгрия открыла границы для привитых россиян без ПЦР-тестов

Венгрия открыла границы для привитых россиян без ПЦР-тестов
Вакцинированные россияне смогут свободно въезжать в страну без прохождения карантина и ПЦР-тестов. Фото: unsplash

С 27 июля Венгрия открывает границы для российских путешественников, привитых от коронавируса «Спутником V».

Как сообщила пресс-служба венгерского посольства в РФ, вакцинированные россияне смогут свободно въезжать в страну без прохождения карантина и ПЦР-тестов на коронавирус, но при определенных условиях. Так, у россиян должна быть действующая шенгенская виза и сертификат о вакцинации «Спутником V».

В дипмиссии отметили, что туристы могут получить визу в центрах VFS Global в соответствии со стандартными правилами Шенгенского соглашения. Для оформления визы необходимо свидетельство о вакцинации. В ближайшее время будут опубликованы образцы необходимых документов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиакомпания «Россия» начинает полеты в Болгарию.

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