Швейцария сняла обвинения с фигурантов дела Магнитского

В Швейцарии с фигурантов дела о предполагаемом убийстве аудитора Сергея Магнитского сняли обвинения в отмывании денег.

Прокуратура Швейцарии подтвердила, что приложенные усилия не выявили никаких доказательств. Нельзя кого-либо обвинить, решила она. Об этом сообщает Reuters.

Прокуратура закрыла дело в отношении чиновников из России, которых ранее обвиняла в отмывании денег в Европе. Обвинения сняли с банков Швейцарии. Их подозревали в том, что они могли чиновникам из России отмывать финансы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия намерена ответить на санкции Великобритании в отношении 25 граждан РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля выразил сожаление из-за «такого недружественного шага» со стороны Великобритании».