Эпидемиолог сообщил о побочных эффектах вакцинации

Доктор Александр Харитонов рассказал о вероятности побочных эффектов после прививки от COVID-19.

Так, собираясь на прививку, человек должен понимать своё самочувствие. Если у него недомогание, слабость, температура или аллергия, то с вакцинацией против COVID-19 лучше подождать до того, пока не будет хорошо. Об этом сообщает «E1».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Всемирная организация здравоохранения исключила выявленный в России штамм коронавируса из списка для мониторинга. Российский штамм коронавируса (АТ.1) выявили в январе текущего года, но ВОЗ включила этот штамм в перечень для отслеживания только в июне. Однако, как сообщается на сайте ВОЗ, мутация была исключена из списка. ВОЗ отслеживает штаммы коронавируса, которые могут влиять на характеристики вируса и представлять опасность в дальнейшем.