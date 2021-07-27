В Выборгском районе сгорел мотоцикл

В Выборгском районе сгорел мотоцикл.

Сегодня, 27 июля, в 11 часов вечера поступила информация о том, что на Заречной улице, 41 случился пожар. Загорелся мотоцикл. Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Огонь удалось потушить спустя 25 минут. Сведения о пострадавших не поступали. В тушении пожара участвовали одна спецмашина и пять пожарных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор проверит состояние воздуха после пожара на Лиговке. Ведомство будет контролировать происходящее. Сотрудники Роспотребнадзора приезжали на место крупного пожара на Лиговском проспекте, чтобы отобрать пробы воздуха. Об этом 25 июля сообщили в ведомстве. Специалисты выяснят, насколько теперь загрязнен воздух и не опасно ли им дышать местным жителям. Также в управлении отметили, что будут контролировать ситуацию.